Киев, 22 января 2021, 13:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику главе Центральной рады Михаилу Грушевскому. Об этом сообщила 22 января пресс-служба офиса президента Украины.
Церемонию провели в связи с годовщиной так называемого «Дня соборности» Украины.
Напомним, 22 января 1919 года в Киеве был провозглашён Акт о единстве Украинской народной республики (УНР) и Западно-украинской народной республики (ЗУНР)
Позже журналист поправился, сказав, что на самом деле друг друга ненавидит 5% населения страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Андрей Манчук рассказал, что правительство УНР сбежало из Киева спустя две недели после провозглашения акта о «соборности» Украины.
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