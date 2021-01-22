Цхинвал, , 12:40 — REGNUM Нарушитель грузино-югоосетинской границы, задержанный пограничниками в Южной Осетии, отказался возвращаться и испортил свои документы, чтобы его не депортировали. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

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В ведомстве сообщили, что задержали 28-летнего гражданина Грузии Бека Парчукашвили, проживающего в Тбилиси. Он заявил, что бежал из страны из-за того, что не мог найти работу.

«Парчукашвили сообщил, что вторая волна пандемии стала для страны критической — большая часть населения Грузии находится на грани выживания и фактически голодает, а официальный Тбилиси, занятый политическим противостоянием после парламентских выборов, проявляет абсолютное равнодушие к проблемам собственного народа», — говорится в сообщении пресс-службы.

В КГБ призвали власти Грузии больше заниматься проблемами населения.

Напомним, с марта 2020 года Цхинвал закрыл границу с Грузией в рамках защиты населения от коронавируса.

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