Вашингтон, , 12:39 — REGNUM У США теперь есть президент, который руководствуется самыми лучшими человеческими побуждениями. Об этом сообщила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

По ее словам, приверженность Джо Байдена «честности и нашим общим ценностями» позволит «сделать мир более безопасным и лучшим местом для детей».

«Теперь у нас есть лидерство, необходимое для подавления вируса, защиты нашего здоровья, расширения возможностей и справедливости», — уверена Пелоси.