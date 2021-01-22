Минск, , 12:34 — REGNUM Александр Лукашенко принял 22 января с докладом председателя Могилёвского облисполкома Леонида Зайца и обсудил ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко назвал Зайца «губернатором». Он также отметил, что показатели работы области высокие, констатировав: «Вы по своему ВРП сработали примерно на 101%. Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше. Поэтому видеть только положительное и не обращать внимания на то, где надо напрячься, будет неправильно: мы просто остановимся в развитии. Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что Вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт».