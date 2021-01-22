Будапешт, , 12:34 — REGNUM Проведение вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» в ускоренном порядке позволит спасти жизни многих граждан Венгрии и смягчить введенные в стране ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом 22 января сообщил журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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«Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии», — сказал он.

Кроме того, Сийярто отметил, что ускорение темпов вакцинации даст стране возможность возвращения жизни в прежнее русло, и «позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией о поставке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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