Москва, , 12:21 — REGNUM В Госдуме предложили ввести ответственность не только для тех, кто похищает персональные данные, но и для тех, кто их потом использует, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Нужно вводить ответственность не только для тех, кто похищает эти персональные или цифровые данные, но и для тех, кто ими пользуется, заведомо зная их незаконный характер», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Предлагается регулирование, аналогичное ответственности за использование незаконного программного обеспечения.