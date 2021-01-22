Берлин, , 12:20 — REGNUM 21 января заместитель премьер-министра Польши, министр развития, труда и технологий республики Ярослав Говин совершил официальный визит в Берлин. Министр там провел встречу с ведущими немецкими политиками и местными представителями польского бизнеса. Об этом передает Polskie Radio 24.

Во время пресс-конференции по итогам визита польский вице-премьер подчеркнул, что Германия является важнейшим торговым партнером Польши, как и Польша для Германии. «Несмотря на пандемию, в 2020 году товарооборот между Польшей и Германией снизился менее чем на 2%. Это показывает, насколько важно для обеих республик экономическое сотрудничество», — подчеркнул Говин, добавив, что поднял эту тему в беседе с председателем Бундестага Вольфгангом Шёблем.

Заместитель премьер-министра Польши также сообщил, что обсудил польско-германские экономические отношения с министром экономики ФРГ Петером Альтмайером. «Совместно с Альтмайером мы думали о новой формуле сотрудничества, которая позволила бы устранить барьеры, мешающие польским предпринимателям работать в Германии», — сказал Ярослав Говин.

Вице-премьер Польши также коснулся вопроса германско-российского газопровода «Северный поток-2». «Варшава не считает, что у Германии есть серьезная необходимость в этом проекте. Да, он может принести большую выгоду конкретным немецким компаниям, но принесет много потерь самой идее европейской солидарности и интеграции», — заключил Говин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января против газопровода «Северный поток — 2» выступил другой польский государственный деятель, официальный представитель Варшавы в ЕС Анджей Садос.