Москва, , 12:18 — REGNUM Минтруд России намерен дать работникам право отказаться от выполнения задания в случае возникновения опасности для жизни и здоровья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом заявил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Государственную политику в области охраны труда планируется дополнить новыми направлениями, которые предусматривают в том числе формирование основ для оценки управления профессиональными рисками, а также повышение уровня защиты прав работников, отметил предствавитель профильного министерства.

«В части правовой вооруженности работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, такой нормы раньше не было, она впервые вводится», — сказал Вовченко.

Предполагается, что изменения позволят сократить уровень травматизма на производстве и улучшить условия труда.