Тбилиси, , 12:05 — REGNUM В парламент Грузии 22 января прибыли лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили и его соратник Леван Иоселиани для переговоров с председателем правящей партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Представители «граждан» в ходе выборов, прошедших в октябре 2020 года, получили право на депутатские мандаты, но поддержали бойкот парламента, объявленный лидерами оппозиционных партий. Политики рассказали, что намерены обсудить условия прекращения бойкота.

«Нас интересуют четыре требования, выдвинутые ранее в ходе переговоров, — сказал журналистам Элисашвили. — Если эти пункты не будут выполнены, мы не будем проходить в парламент. Особенно важными мы считаем освобождение политзаключенных, смену избирательной системы и смену администрации ЦИК».

Стоит отметить, что в других оппозиционных партиях отказываются вести переговоры, пока власти страны не согласятся на проведение досрочных выборов в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах были «сфальсифицированы». Пока только четыре представителя партии «Альянс патриотов», получившие депутатские мандаты, согласились работать в парламенте. Они разорвали со своей партией и создали новую — «Европейские социалисты».

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