Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Курс новой администрации США во внешней политике будет направлен на то, чтобы вернуть США в существующие рамки международных соглашений и организаций, из которых выходил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом заявила Линдси Мэйзланд в статье, вышедшей 21 января в Council on Foreign Relations.

Джо Байден (сс) Kelly Kline

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Так, отмечает аналитик Совета по международным отношениям, в первый же день своего правления Байден направил запрос о включении США в число стран — участниц Парижского соглашения по климату, требующего сокращения объемов выбросов парниковых газов. Благодаря этому шагу Вашингтон сможет не только подтвердить свое стремление к борьбе с изменением климата, но и стать примером для других стран в преддверии знаковой конференции по климату, которая назначена на ноябрь.

Вместе с этим Байден принял решение вернуть США в число стран — членов Всемирной организации здравоохранения, из которой в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции захотел выйти бывший президент страны Дональд Трамп. По поручению Байдена ведущий эксперт-медик США Энтони Фаучи в скором времени должен провести переговоры с ВОЗ. Кроме того, Фаучи уже заявил о том, что США подключатся к программе COVAX, целью которой является предоставление глобального доступа к вакцине от коронавируса.

Пообещал Байден также и вернуть США в число стран, подписавших ядерную сделку с Ираном. По словам нового главы Белого дома, он готов пойти на этот шаг, если Тегеран, после выхода Трампа из сделки начавший нарушать установленные в соглашении рамки, вернется к соблюдению первоначальных условий. Байден также подчеркнул, что он хочет провести переговоры о новом соглашении, касающемся ракетной программы Ирана и поддержки региональных вооруженных партнеров, идея, которую иранские официальные лица пока отвергают. Пересмотренное соглашение может потребовать одобрения Конгресса.

Более того, еще во время президентской кампании Байден говорил о своем стремлении вернуть США в Совет ООН по правам человека, из которого предыдущая администрация вышла в знак протеста против антиизраильской позиции агентства. По мнению экспертов, работа по возвращению в этот орган ООН может начаться уже в ближайшие месяцы.

Среди потенциальных внешнеполитических шагов эксперт назвал возможное возвращение США в число стран — участниц соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве, от которого в самом начале своего правления отказался Трамп. Кроме того, крайне высока вероятность того, что Байден приложит усилия для сохранения последнего соглашения о контроле за вооружениями с Россией — Договора о стратегических наступательных вооружениях. Не стоит исключать, что Байден также может вернуться в число стран — участников Договора по открытому небу и Международного договора о торговле оружием, из которых США также вышли при Трампе.

Наконец, новая администрация может восстановить членство в ЮНЕСКО, участвовать в работе которого Трамп отказал из-за позиции этого агентства ООН по вопросу Палестины.

Напомним, церемония инаугурации 46-го президента Джо Байдена состоялась в Вашингтоне перед зданием Капитолия 20 января. Основным посылом нового президента-демократа стала необходимость единства американских граждан для ответа на современные вызовы, такие как усиление внутреннего экстремизма, к которому Байден, очевидно, отнес действия сторонников Трампа, пандемия коронавируса и многие другие.

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