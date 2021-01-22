Афины , , 12:10 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис сообщил на странице в соцсети Twitter об «интересном и продуктивном разговоре» с американским сенатором Бобом Менендесом.

Греческий политик поздравил Менендеса с новым назначением на должность председателя Сенатского комитета по международным отношениям.

Мицотакис выразил надежду «на достижение общих целей мира и стабильности в Восточном Средиземноморье и во всем регионе».

"Благодарю за теплые пожелания, — ответил сенатор. — Как председатель Сенатского комитета по международным отношениям, я с нетерпением жду возможности сотрудничать с вами в деле содействия миру и процветанию в регионе. Выпьем за предстоящую работу».