Сеул, , 11:57 — REGNUM В текущем месяце правительство Южной Кореи намерено открыть порядка 250 прививочных центров, чтобы подготовиться к вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщает Kyongbuk Ilbo со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

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По их словам, объекты под открытие прививочных центров будут тщательно отбираться.

Отмечается, что объект должен находиться на балансе государства. К использованию допускаются только закрытые помещения с естественной вентиляцией, что исключает подвальные помещения.

Кроме того, холодильники для хранения вакцины должны работать круглосуточно, поэтому в объектах необходимо наличие автономных электрогенераторов. Также среди требований выделяют: транспортную доступность и близость к медицинским учреждениям.

В настоящее время для открытия прививочных центров рассматривается 150 мест. Отмечается, что для функционирования 250 центров могут потребоваться порядка пяти тыс. специалистов для вакцинации 600 человек в сутки на каждом объекте.