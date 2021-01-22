Нур-Султан, , 11:47 — REGNUM Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев прокомментировал создание «теневого правительства» бывшим депутатом от правящей партии Нуржаном Альтаевым, 22 января сообщает издание Informburo.

Глава минюста отметил, что действующее законодательство не препятствует созданию подобных структур. Он считает, что «теневое правительство» не может финансироваться из бюджета, а для его работы не обязательно принимать специальные законы.

«Скорее всего, институт теневого правительства лежит в плоскости традиций, политической культуры, нежели в плоскости законодательного регулирования», — сказал министр.

Он добавил, что в разных странах практика «теневого правительства» заключается в том, что члены такого правительства комментируют процессы в той или иной сфере.

Бекетаев считает, что хорошая экспертная оценка формирует качественный диалог. «Давайте лучше поставим вопрос в ином ключе: а есть ли такие люди?» — спросил министр. Он считает, что для формирования «теневого правительства» должны появиться такие специалисты.

Напомним, 21 января бывший депутат от правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нуржан Альтаев заявил, что планирует создать «народное теневое правительство».

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