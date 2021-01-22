Брюссель, , 11:40 — REGNUM Глава Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования родственникам жертв пожара в харьковском доме престарелых. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Дэниел Хольтген 21 января на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я глубоко опечалена гибелью людей в результате сегодняшнего трагического пожара в доме престарелых в Харькове. От имени Совета Европы приношу искренние соболезнования семьям погибших и народу Украины», — процитировал пресс-секретарь слова главы Евросовета.

Пейчинович-Бурич также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Напомним, в результате пожара в частном доме престарелых в Харькове погибли 15 человек, пострадали ещё 11.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Украины задержала четырёх человек, имеющих отношение к работе данного заведения. Правоохранители также назвали основные версии причин случившегося.

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