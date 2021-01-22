Москва, , 11:34 — REGNUM В Госдуме раскритиковали стремление четверки сотовых операторов получить возмещение от государства за передачу геоданных о больных коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

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"Критично отношусь к новости, как к любой попытке участников рынка за счет государства поправить свои дела, потому что операторы связи — при всем уважении к «большой четверке» — не являются самыми нуждающимися», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Он уверен, что операторы сотовой связи не должны за кем-либо следить, это дело специальных служб, передача данных третьим лицам просто незаконна, это впрямую противоречит действующему законодательству о медицинских данных.

Речь шла о попытках ряда регионов, прежде всего Москвы создать систему, при которой можно было отслеживать перемещение людей, переболевших ковидом или оказавшихся в зоне риска. «Неоднозначное предложение. Все, что связано с контролем граждан нуждается в отдельном осмыслении, в законодательном регулировании», — сказал глава комитета.

Операторы связи просят Минцифры РФ выделить им средства на возобновление передачи данных о передвижении россиян, заболевших коронавирусом или контактировавших с заразившимися COVID-19. Об этом со ссылкой на письмо президента Ассоциации больших данных, главы рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» Анны Серебряниковой в адрес главы министерства Максута Шадаева пишет РБК.

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