Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Рекомендации против распространения в сети экстремистского контента направили американские конгрессмены-демократы руководству крупнейших социальных сетей, в числе которых Facebook, Twitter и YouTube. Об этом сообщает портал The Verge.

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Члены палаты представителей Конгресса США Анна Ишу и Том Малиновски, а также ряд их коллег призвали изменить алгоритмы, которые отвечают в соцсетях за подбор рекомендованных публикаций. Они считают, что в настоящее время пользователям соцсетей транслируют материалы, вызывающие сильные эмоции. Зачастую это контент, разжигающий ненависть или призывающий к насилию.

Так, конгрессмены призвали убрать функцию автовоспроизведения видео, а сети микроблогов Twitter предложили не цитировать сообщения полностью, а позволить частичное копирование, чтобы при необходимости прервать распространение вредного контента.

Авторы обращения подчеркнули, что социальные сети сыграли важную роль в радикализации экстремистов, атаковавших Капитолий 6 января.