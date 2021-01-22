Сеул, , 11:30 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел 22 января телефонные переговоры с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо Кесада, с которы обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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По их словам, разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе Коста-Рики.

В рамках 30-минутной беседы Карлос Альварадо Кесада выразил благодарность Сеулу за поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, а также отметил, что в Сан-Хосе реализуются экономические проекты схожие с южнокорейскими «Новый зеленый курс» и «Новыйцифровой курс». Он также пригласил южнокорейского коллегу посетить Коста-Рику, напомнив, что Ро Му Хён был последним южнокорейским президентом, посетивший Сан-Хосе в 2005 году.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин пригласил коллегу принять участие в саммите партнёрства ради зеленого развития и глобальных целей до 2030 года (P4G).