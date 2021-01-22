Каир, , 11:17 — REGNUM В кабинете министров Египта одобрили ужесточение закона о запрете калечащих операций на женских половых органах, увеличив максимальное наказание до 20 лет тюремного заключения. Об этом сообщает ВВС Africa.

Теперь законопроект должен быть принят парламентом и подписан президентом.

Согласно новым поправкам к закону, любому человеку, обратившемуся с просьбой в проведении женского обрезания, также грозит тюрьма.

Опрос, проведенный в 2016 году, показал, что почти 90% египетских женщин в возрасте от 15 до 49 лет подверглись женскому обрезанию, несмотря на запрет, введенный в 2008 году.

Женские правозащитные организации утверждают, что этот запрет никогда должным образом не соблюдался.