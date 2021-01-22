Рим, , 10:51 — REGNUM Индонезия, которая официально является председателем комитета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Риме в период с января по июль 2021 года, будет знакомить Италию с ассоциацией и её странами, сообщает Antara.

«Мне определенно нужна помощь и сотрудничество всех сторон для выполнения миссии комитета АСЕАН в Риме для знакомства Италии с ассоциацией», — заявил посол Индонезии в Италии Эсти Андаяни.

Послы стран АСЕАН одобрили план деятельности комитета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Риме на следующие шесть месяцев, включая проведение молодежной конференции АСЕАН — Италия.

Комитет АСЕАН в Италии — это организация, состоящая из послов шести стран-членов ассоциации, а именно Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Таиланда и Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия станет председателем целевой группы по обсуждению нормативной базы для создания туристических коридоров в Юго-Восточной Азии, чтобы помочь восстановлению экономики стран региона после пандемии.

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