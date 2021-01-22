Париж, , 10:41 — REGNUM Председатель регионального совета Бургундии — Франш-Конте Мари-Гуит Дюфай отправила письмо новому президенту США Джо Байдену с предложением отправить тому две бутылки бургундского вина в обмен на снижение импортных пошлин на продукцию французского виноделия. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Le Figaro.

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В письме, адресованном президенту США, Дюфай просит его отменить «таможенные пошлины Трампа» (бывшего президента США Дональда Трампа — прим. ИА REGNUM), которые «мешают» виноделам региона Бургундия — Франш-Конте. Взамен политик предложила Байдену две бутылки вина «Кот де Бон».

«Бургундия является основным винным регионом Франции. С октября 2019 года вина Бургундии и департамента Юра подвергаются обложению 25%-ной пошлиной на территории США. Эта мера доставляет большие неудобства виноделам в моем регионе. США остаются главным внешним рынком для вин Бургундии и уже потеряли более 33 миллионов евро… Чтобы восстановить доверие, я предлагаю Вам, от лица всех жителей Бургундии — Франш-Конте, две бутылки вина», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью, в которой выразил надежду, что новый лидер США Джо Байден расширит военное участие своей страны в борьбе против исламских экстремистов, в особенности на Ближнем Востоке.

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