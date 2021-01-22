Москва, , 10:32 — REGNUM Сегодня, 22 января, в Москве состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергей Лавров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Стороны планируют обсудить целый спектр вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ожидается, что на повестке дня министров будет обсуждение практических аспектов выстраивания двустороннего диалога и взаимодействия по преодолению коронавирусной инфекции. Также главы МИД двух стран обменяются мнениями и по ряду актуальных международных и европейских тем, включая проблематику урегулирования внутриукраинского кризиса и обеспечения языковых прав нацменьшинств на Украине.

В повестке переговоров также обозначено обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и в Нагорном Карабахе.

Кроме того, стороны могут затронуть тему экономического сотрудничества двух стран, в частности в области машиностроение и энергетики, а также обсудить текущее положение дел в отношениях между ЕС и Россией.