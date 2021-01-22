Иерусалим, , 10:29 — REGNUM Россия и Израиль обсуждают возможность совместного производства вакцин против вируса SARS-CoV-2. Об этом российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил 22 января РИА Новости.

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По его словам, этот вопрос остаётся в двусторонней повестке дня. Пока идут переговоры о том, какую именно вакцину стороны будут выпускать. Так, и у России, и у Израиля есть контакты с зарегистрированной в Великобритании компанией AstraZeneca.

«Там возможны и другие варианты, но сейчас это с моей стороны было бы неуместно делать прогнозы относительно такого сотрудничества», — сказал Викторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре наращивание сотрудничества двух стран, в том числе в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.