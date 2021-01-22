Сеул, , 10:23 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 37% его соотечественников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 19 по 21 января среди 1000 человек старше 18 лет, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 54%. Воздержались от ответа 10% респондентов.

По мнению специалистов, одной из причин отрицательной отметки респонденты выделили имущественную политику.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» упал за неделю на 1%, до 33%, а партии оппозиции «Сила народа» составил 23%, партии Справедливости и Народной партии — по 5%.