Париж, , 10:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с участием представителей Евросоюза заявил, что таможенные службы страны будут требовать от жителей стран Евросоюза, пересекающих границу Франции по воздуху, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее трех дней назад. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Le Figaro.

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Как уточняют журналисты, данная мера вступит в силу в воскресенье, 24 января, и не будет касаться лиц, ежедневно пересекающих границу Франции по работе, а также тех, кто передвигается на наземном транспорте.

Напомним, во Франции c 18 января ужесточили правила въезда для всех лиц, прибывающих из стран за пределами Евросоюза.

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