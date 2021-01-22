22 января 2021 | Время чтения 3 мин

Джо Байден в инаугурационной речи обещал исцелить душу нации и стать президентом для всех американцев, включая своих противников. Начать он решил с того, чтобы низвергнуть и опозорить лидера своих противников.

Игорь Юдкевич, , 13:10 — REGNUM Первая цель Байдена — стабилизация американского общества. Парадоксально, но для того, чтобы добиться этой цели, президент США первым делом должен убедить членов своей собственной партии в Сенате отказаться от объявления импичмента предшественнику. Почему две эти задачи — стабилизация общества и объявление импичмента Трампу — разрывают США в противоположных направлениях, пишет профессор Абрахам Бен-Цви в издании Israel Hayom.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ниже — перевод его статьи.

…

В августе 1974 года президент Ричард Никсон был вынужден с позором уйти в отставку с самого высокого поста в стране после Уотергейтского скандала, в котором он по колено увяз в препятствовании правосудию и сокрытии совершенных преступлений.

Ричард Никсон White House Photo Office

Хотя его отставка избавила его и американский народ от определенного процесса импичмента в Сенате (после того как палата представителей уже приняла решение об импичменте), она подвергла его потоку уголовных и гражданских исков, которые не только могли унизить Никсона лично, но и ослабить саму должность президента.

Читайте также: Лидер республиканцев в Сенате предложил график по импичменту Трампа

Даже если бы импичмент состоялся и закрепил принцип равенства перед законом, он еще больше подорвал бы легитимность исполнительной власти и легитимность новаторских дипломатических соглашений (таких, как сделка с Китаем в феврале 1972 года), разработанных Никсоном (вместе с его советником по национальной безопасности Генри Киссинджером), которые заложили основу для нового и более стабильного мирового порядка.

На этом фоне преемник Никсона в Белом доме Джеральд Форд решил предоставить ему президентское помилование. Сделав это — несмотря на общественный протест по поводу этого шага — он направил американскую политику на желанный новый курс вне тяжелой тени Уотергейтской травмы.

Джеральд Форд Fordlibrarymuseum.gov

Сегодня, предположительно, все по-другому. В атмосфере социальной розни и поляризации, в которую 45-й президент США Дональд Трамп внес свою изрядную долю, нет никаких шансов, что Джо Байден, 46-й президент США, пойдет по стопам Форда и дарует Трампу президентское помилование. Более того, за последние четыре года престиж и статус Белого дома были значительно подорваны из-за поведения Трампа и вызывающего, антагонистического подхода к его противникам внутри страны и за рубежом.

Читайте также: BBC: Дело об импичменте Трампа нависает темной тучей над Байденом

При этом, несмотря на его неуемные попытки оспорить правила игры и подорвать результаты выборов, кульминацией которых стал штурм Капитолия его особо радикальными сторонниками, демократическим лидерам, особенно сейчас, следовало бы быть уравновешенными и расчетливыми и приостановить процесс импичмента.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Поэтому первым испытанием Байдена в попытке залечить раны нации и изолировать радикальный сегмент базы Трампа, как это ни парадоксально, является попытка убедить своих старших товарищей по партии в Сенате действовать рационально с долгосрочной целью стабилизации американского общества. В конце концов, даже если Трамп не будет подвергнут импичменту Сенатом, предыдущий президент все равно, скорее всего, закончит свой срок изолированным и отрезанным, опозоренным и отвергнутым даже многими членами его собственного кабинета и его же сторонниками.

Мы также должны иметь в виду, что если эта тенденция детрампизации Капитолийского холма и американской общественности продолжится, импичмент может не только увековечить опасную поляризацию внутри страны (что может снизить статус американской сверхдержавы на международном уровне), но и стереть или, по крайней мере, смягчить все значительные достижения президента, особенно на Ближнем Востоке.

Время покажет, повлияет ли волна эмоций, захлестнувшая Вашингтон, также на внешнюю и оборонную политику США, что, к огромному огорчению ушедшего президента, будет иметь место.