Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Церемонию вступления в должность нового президента США Джозефа Байдена посмотрело по телевизору большее число людей, чем инаугурацию прежнего лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал Variety, ссылаясь на данные исследовательской службы Nielsen.

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По предварительным данным, за приведением к присяге Байдена и вице-президента Камалы Харрис наблюдали 20 января 39,87 млн телезрителей. В 2017 году инаугурация Трампа собрала у экранов 38,35 млн человек, разница составила 4% в пользу Байдена.

Церемония продлилась полчаса. При этом 9,9 млн человек смотрели эфир телекомпании CNN, ещё 7,66 млн человек — телекомпании ABC, а 6,89 млн человек — телекомпании NBC.

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