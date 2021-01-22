Москва, , 09:57 — REGNUM Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что позиции двух стран в вопросе исторической памяти близки как на государственном, так и на общественном уровнях.

«Россия и Израиль на государственном и общественном уровнях выступают с близких, если не с общих позиций, в том, что касается сохранения памяти о войне, о тех, кто внес вклад в Победу над нацизмом», — сказал посол в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что «здесь мы на одной волне и выступаем категорически против искажения генезиса и итогов Второй мировой войны».

Посол также подчеркнул, что годовщина нападения фашистской Германии на СССР (в 2021 году исполняется 80 лет) воспринимается и в России, и в Израиле как трагическая дата и этой дате будет посвящена серия мероприятий в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств заявил, что РФ и Израиль едины в решимости сохранить правду о событиях Второй мировой войны, противостоять попыткам фальсификации истории, забвению памяти мучеников Холокоста, всех жертв нацизма.

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