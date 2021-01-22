Джакарта, , 09:55 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди надеется, что отношения между Индонезией и Соединенными Штатами (США) укрепятся во время президентства Джо Байдена, сообщает Sindonews.

«Я надеюсь, что мы сможем укрепить стратегическое партнерство, которое было согласовано в 2015 году», — отметила глава МИД Индонезии.

Индонезия надеется заключить с США соглашения о торговле и инвестициях в сферах инфраструктуры, связи и возобновляемых источников энергии. Ещё одним вопросом двустороннего сотрудничества является налаживание партнерства в области безопасности здоровья.

Индонезия надеется на партнерство с США для поддержки устойчивости национального здравоохранения.

«Будет продолжаться сотрудничество в области безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом и продвижении общих ценностей и сотрудничества в области образования», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что государство ожидает по крайней мере трех вещей от нового правительства США под руководством Джо Байдена.

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