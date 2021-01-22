Киев, 22 января 2021, 09:05 — REGNUM На Украине проверят законность работы всех домов престарелых. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщила 21 января пресс-служба министерства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар в доме престарелых в Харькове – трансляция»
Чиновники намерены выявить подобные учреждения, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг, а также проверить условия жизни пожилых людей в действующих домах престарелых.
Напомним, данное решение было принято после пожара в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 постояльцев. Выяснилось, что учреждение работало незаконно.
Читайте также: Загоревшийся дом престарелых в Харькове работал нелегально
Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Украины созвано на срочное заседание из-за пожара в Харькове