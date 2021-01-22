Новосибирск, , 08:14 — REGNUM Прокурором города Новосибирска стал старший советник юстиции Роман Сивак. Он назначен приказом генерального прокурора Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальным данным, Роман Сива окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция» и Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры с сентября 2005 года. Работал помощником прокурора Краснозерского района, заместителем прокурора Здвинского района, прокурором Каргатского района Новосибирской области, с мая 2016 года занимал должность прокурора Бердска.

Напомним, что его предшественнику на посту Денис Ференец был задержан 23 ноября 2020 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий. 11 января 2021 года суд продлил срок его содержания под стражей.

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