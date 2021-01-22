Стокгольм, , 08:08 — REGNUM Власти Швеции намерены привлечь представителей администрации президента США Джо Байдена к сотрудничеству в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По её словам, после выхода Вашингтона из СВПД Тегеран начал «отклоняться» от соблюдения положений договора. Швеция и Евросоюз неоднократно выражали сожаление относительно выхода США из договора, отметила она.

«Мы собираемся как можно быстрее обсудить вопрос СВПД с новой администрацией Соединённых Штатов», — цитирует её RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что внешнеполитическое ведомство неукоснительно следует указам Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи по вопросам, связанным с иранской ядерной сделкой.

Зариф сослался на недавние высказывания Верховного лидера и отметил: «Если Соединенные Штаты будут придерживаться своих обязательств и снимут санкции с Ирана, то они могут присоединиться к СВПД в качестве полноправного участника данного соглашения».

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