Токио, , 07:41 — REGNUM Правительство Японии продолжает подготовку к проведению в Токио летом 2021 года безопасных Олимпийских игр, взаимодействуя с Международным олимпийским комитетом (МОК) и администрацией японской столицы. Об этом премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил 22 января в ходе своего выступления в парламенте.

«Олимпийские игры должны стать символом победы человечества над коронавирусом», — сказал Суга, подчеркнув, что правительство «тесно сотрудничает» в этом вопросе с МОК и администрацией Токио.

Напомним, что президент МОК Томас Бах в интервью агентству Kyodo 21 января заявил об отсутствии у организации планов по повторному переносу или отмене летних Олимпийских игр в Токио.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве Японии пришли к выводу о необходимости отмены из-за коронавируса Олимпийских игр в Токио и ищут пути объявить об этом официально. На необходимости вновь перенести или вовсе отменить Олимпийские игры в Токио из-за ситуации с коронавирусом также настаивает японская оппозиция.

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