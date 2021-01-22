Канберра, , 06:02 — REGNUM Компания Google намерена отключить свою поисковую систему в Австралии, если власти этой страны не пересмотрят решения о принятии неудобного закона, пишет 21 января газета Sydney Morning Herald.

Американскую корпорацию не устроило намерение властей Австралии принять закон, по которому интернет-компании будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.

«После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», — сказала региональный директор Google Мел Сильва на слушаниях в австралийском сенате.

В свою очередь, передаёт издание, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство будет игнорировать подобные угрозы.

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