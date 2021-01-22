Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Президент США Джо Байден поручил разведывательным службам изучить кибератаки на американские государственные учреждения, которую приписывают «русским хакерам». Об этом 21 января сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

По её словам, речь идёт о кибератаках 2020 года, осуществлённых через уязвимость в программном обеспечении фирмы SolarWinds.

Псаки отметила, что, несмотря на готовность Соединённых Штатов сотрудничать с Россией в интересующих сферах, Вашингтон не останется безучастным в вопросах относительно неподобающих действий других стран, а потому Москва может быть привлечена к ответственности.

Напомним, об атаках, которые приписывают «российским хакерам», впервые стало известно 14 декабря 2021 года. Источники утверждали, что злоумышленники совершили атаку на министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве.

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