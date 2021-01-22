Брюссель, , 04:50 — REGNUM Лидеры стран Евросоюза по итогам онлайн-саммита 21 января согласились, что границы внутри объединения должны остаться открытыми на время пандемии коронавируса, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции.

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"И в то же время мы также убеждены, что в отношении необязательных поездок должны быть предусмотрены ограничения, и поэтому нужно провести адаптацию рекомендаций, связанных с этой темой», — добавил он.

Мишель добавил, что главам Евросоюза потребуется принять дополнительные меры в отношении поездок из третьих стран (не входящих в ЕС). Одной из таких мер, по его словам, станет требование к гражданам делать тест на коронавирус перед отправлением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры европейских стран договорились проявлять аккуратность при обсуждении вопросов, связанных с введением сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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