Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предложил график предварительного производства в рамках импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Заявление сенатора 21 января было опубликовано на его сайте.

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По словам Макконнелла, этот график он уже направил лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру и «с нетерпением ждёт возможности продолжить его обсуждение с ним».

«Республиканцы в Сенате твёрдо придерживаются принципа, согласно которому институт Сената, канцелярия президента и сам бывший президент Трамп — все заслуживают полного и справедливого процесса, который уважает его права и серьёзные фактические, юридические и конституционные вопросы, поставленные на карту. Учитывая беспрецедентную скорость процесса, предлагаемого палатой, предлагаемый нами график начальных этапов включает скромное и разумное дополнительное время для обеих сторон, чтобы собрать свои аргументы до того, как Сенат начнёт их заслушивать», — говорится в заявлении. По мнению Макконнелла, статьи обвинения должны быть переданы сенаторам из палаты представителей Конгресса США 28 января, после чего «у бывшего президента Трампа будет одна неделя, чтобы ответить на статьи об импичменте (4 февраля)». Тогда же должна быть представлена досудебная записка палаты представителей, после чего у Трампа «будет ещё одна неделя со дня представления ответа для представления досудебной записки (11 февраля)».

«Это означает, что у бывшего президента Трампа есть в общей сложности четырнадцать дней с момента, когда мы отправим повестку для написания его досудебной записки, после чего у палаты представителей будет два дня на то, чтобы представить свое опровержение до суда (13 февраля)», — говорится в сообщении Макконнелла.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что у бывшего американского президента Дональда Трампа должна быть возможность подготовиться к процессу по импичменту.

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