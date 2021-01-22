Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Противоречия с бывшим американским президентом Дональдом Трампом мешали работе главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Об этом чиновник заявил 21 января в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что испытывает «чувство освобождения» из-за ухода республиканца с поста главы Белого дома. Фаучи пояснил, что в период президентства Трампа якобы не мог без опасений высказывать собственную точку зрения, отличную от мнения американского лидера.

Кроме того, по словам чиновника, он прошлая администрация допускала высказывания, противоречащие науке.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря телеканал NBC распространил информацию о том, что Энтони Фаучи должен стать старшим советником президента США Джо Байдена по медицине после инаугурации демократа.

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