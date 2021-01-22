Лиссабон, , 02:48 — REGNUM Власти Португалии приняли решение с 23 января приостановить авиационное сообщение с Великобританией для предотвращения распространения «британского» штамма коронавируса. Об этом 21 января сообщает агентство Reuters.

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По словам премьер-министра Португалии Антониу Кошта, на которого ссылается агентство, между странами будут разрешены только вывозные авиарейсы. Эти меры должны будут снизить для граждан страны риск заражения выявленным ранее в Великобритании штаммом SARS-CoV-2, обладающим повышенной заразностью.

Ранее о выявлении первого случая заражения «британским» штаммом коронавируса заявили в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии ограничили воздушное сообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Кабо-Верде и Португалией. Решение было принято после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса.

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