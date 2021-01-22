Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Возможность подготовиться к процессу по импичменту должна быть у бывшего американского президента Дональда Трампа. Такое предложение выдвинул лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, 21 января сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

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По мнению сенатора, экс-главе государства нужно дать две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Палата представителей Конгресса США вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, спровоцировавшим беспорядки в Вашингтоне 6 января.

17 января сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попытки по проведению импичмента Трампу являются неконституционным актом политической мести.

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