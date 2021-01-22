Богота, , 01:51 — REGNUM Новый посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе 21 января вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД латиноамериканской страны Франсиско Хавьеру Эчеверри.

«Встреча прошла с вице-министром, поскольку глава МИД Клаудия Блум болеет коронавирусом», — приводит ТАСС слова Тавдумадзе. По его словам, обе стороны заявили о намерении активно развивать политический диалог и торгово-экономические отношения.

Напомним, президент России Владимир Путин 5 октября 2020 года назначил Тавдумадзе, ранее возглавлявшего российское посольство в Парагвае, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Колумбии. В Колумбии дипломат сменил занимавшего этот пост Сергея Кошкина.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил новых послов в Колумбии, Парагвае, Чили, Уругвае, Гондурасе и Сальвадоре.

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