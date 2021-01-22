Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена считает возможным продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, заявила 21 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, Соединённые Штаты направят России предложение о продлении договора в ближайшее время. Она отметила также, что действие договора СНВ-3 соответствует интересам США, что особенно важно в период напряженности отношений между Вашингтоном и Москвой.

Газета The Washington Post, в свою очередь, пишет со ссылкой на осведомлённый источник, что в продлении договора заинтересован президент Джо Байден. Поэтому в Вашингтоне намерены добиться нужного решение до 5 февраля, когда истекает крайний срок для продления договора.

Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. По договору Россия и США обязались сократить развёрнутые ядерные боезаряды до 1550 единиц, а межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее близкие к Байдену источники заявляли, что он приступит к работе над продлением договора сразу после вступления в должность президента.

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