Тирана, , 00:43 — REGNUM Обвинения в адрес российского дипломата, объявленного Албанией персоной нон грата, не имеют под собой никаких оснований, заявил 21 января журналистам представитель посольстве России в Тиране.

«Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных и европейских дел Албании 21 января потребовало от российского дипломата Алексея Кривошеева покинуть страну в течение 72 часов.

В Тиране объяснили своё недовольство тем, что представителя России уже предупреждали о нарушении ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, но он якобы нарушил их снова.

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