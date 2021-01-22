Вашингтон, , 00:26 — REGNUM Десять исполнительных указов для реализации мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, подписал президент США Джо Байден. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Часть указов касается обеспечения различных санитарных мер на рабочих местах, на общественном транспорте, возобновления работы школ в условиях пандемии. Другая — задействует закон военного времени для быстрого производства товаров, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.

«Сегодня я подписываю исполнительный указ о задействовании закона о военном производстве и всех других имеющихся полномочий, чтобы дать указание всем федеральным ведомствам и частным компаниям ускорить производство необходимого для обеспечения безопасности, тестирования, вакцинации и помощи нашим гражданам», — прокомментировал Байден подписание документа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден во время инаугурации 20 января пообещал создать масштабный план по борьбе с пандемией, включая вакцинацию 100 миллионов жителей США за первые 100 дней пребывания в должности.

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