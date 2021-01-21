Банги, , 23:34 — REGNUM Об объявлении властями Центрально-Африканской Республики чрезвычайного положения сообщает 21 января Radio France internationale.

Режим ЧП объявлен на 15 дней в связи с действиями мятежных вооруженных формирований. Соответствующий указ подписал президентом республики Фостен-Арканж Туадера. Текст документа обнародовал представитель Туадеры Альберт Ялоке Мокпеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона приняла решение пока не выводить своих инструкторов из ЦАР, поскольку власти республики ожидают дальнейших проблем с мятежными группировками.

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