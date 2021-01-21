Москва, , 22:21 — REGNUM Законопроект о дополнительных трудовых гарантиях для родителей, работающих в ночное время, а также при выполнении ими сверхурочной работы и в случаях командировок, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Инной Святенко, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Проектом федерального закона перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которыми являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет.

В статье 99 Трудового кодекса РФ (ТК) для одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отца, воспитывающего ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, а также родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет, предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе также только с их письменного согласия. Аналогичные изменения предлагается внести в статью 166 ТК РФ при направлении работников в командировку.

Так, направление женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, инвалидов, работников, имеющих детей-инвалидов, а также работников, осуществляющих уход за больными членами их семей, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опекунов детей указанного возраста, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отца, воспитывающего ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, а также родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет, в служебные командировки допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.