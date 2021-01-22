Брюссель, , 13:47 — REGNUM В четверг, 21 января, в Европейском парламенте выступил премьер-министр Португалии Антонио Коста. Политик сообщил о приоритетах своей страны в качестве председательницы Евросоюза.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, депутат из группы «Зеленых» Тинеке Стрик обратила внимание на то, что в сообщении Косты не фигурировал вопрос о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз.

Стрик потребовала, чтобы Европейский союз оказал давление на Болгарию, с целью заставить ее отозвать вето на вступление Северной Македонии в Евросоюз. По словам евродепутата, начало переговоров о расширении вернет доверие к Европейскому союзу в регионе Западные Балканы.

Напомним, Болгария блокирует в Совете ЕС проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. В Софии упрекают Скопье в разжигании ненависти против болгар и требуют убрать памятные таблички, на которых упоминается о болгарской оккупации страны в годы Второй мировой войны, признать болгарское происхождение македонских языка и культуры. Руководство Северной Македонии отказывается вести переговоры и делать уступки по вопросам идентичности.

17 декабря Чехия и Словакия заблокировали текст заключения по расширению в Совете ЕС из-за того, что в него по предложению Германии и по настоянию Болгарии были включены слова о том, что Македония для начала переговоров о расширении должна отказаться от «претензий, основанных на ошибочной интерпретации истории».

В Скопье всячески демонстрируют готовность продолжать диалог с Софией, но не делая уступок по вопросам идентичности.

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