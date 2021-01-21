Киев, , 22:08 — REGNUM В Одессе силовики разоблачили схему незаконной переправки украинских моряков через государственную границу на территорию Крыма.

Об этом сообщает 21 января пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, к схеме оказались причастны сотрудники одной из международных групп морских компаний.

Сообщается, что в 2015 — 2020 гг. должностные лица упомянутой группы компаний, вопреки действующему законодательству и режиму международных санкций против РФ, продолжали вести хозяйственную деятельность в Крыму — в частности, совершали посадку на свои суда в морских портах на территории Крыма украинских моряков.

Следствие выяснило, что буксиры компании незаконно отправлялись в Крым, а после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом, моряки, которых наняли на работы, нарушали порядок въезда на территорию Украины и выезда из нее.

Отмечается, что во время следственных действий изъяты приборы навигации, судовые журналы, судовые роли и другая документация, регистровые документы, компьютерная техника, магнитные носители информации, договоры.

О каком количестве моряков, которые нарушали законодательство, идет речь, в сообщении не уточняют.