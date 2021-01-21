Рим, , 21:59 — REGNUM Правительство Италии не обладает в парламенте устойчивым большинством и не сможет эффективно работать на благо страны, с таким заявлением на встрече с президентом Серджо Матареллой в четверг, 21 января, выступили лидеры трех оппозиционных правых партий.

Экономическая и санитарная ситуация в стране крайне непростая, и это — еще одна причина не позволять такому неустойчивому правительству работать, отметили также оппозиционеры, рассказал на своей странице в Twitter лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

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Правоцентристы (Сальвини, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони и первый замглавы партии Сильвио Берлускони — Антонио Таяни) считают необходимым проведение досрочных выборов, по словам лидера «Лиги», они «надеются на мудрость президента».