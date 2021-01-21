Нейпьидо, , 20:59 — REGNUM О начале официального визита в Мьянму 21 января российского министра обороны Сергея Шойгу сообщила журналистам его пресс-секретарь Россияна Марковская.

Марковская «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Союз Мьянма».

Представитель российского оборонного ведомства отметила, что в Нейпьидо министр проведёт встречи с главнокомандующим вооружёнными силами Мьянмы генералом Мин Аун Хлайном.

Переговоры на тему военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Нейпьидо будут двусторонними. Кроме того, Шойгу и его коллега обсудят происходящее в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале минувшего ноября Шойгу и Мин Аунг Хлайн провели переговоры по видеосвязи, в том числе, и по вопросу противодействия терроризму.

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