Нью-Дели, , 20:43 — REGNUM Участником Aero India 2021 — авиашоу в столице индийского штата Карнатака, запланированном на начало следующего месяца, вероятно станет российский истребитель пятого поколения Су-57, пишет 21 января The Economic Times.

Данные получены из источников, имеющих отношение в организаторам авиашоу. Источники полагают, что Индия могла приобрести Су-57, так как ранее между Москвой и Нью-Дели проходили переговоры на эту тему.

Также ожидается, что в Aero India 2021 примет участие стратегический бомбардировщик B-1 (США). Точно известно, что в шоу примут участие истребитель Rafale (Франция), Tejas (Индия) и Су-30МКИ (Россия), поскольку они стоят на вооружении в Индии.

Напомним, Aero India 2021 будет проходить с 3 по 5 февраля. Мероприятие проводится два раза в год в Бангалоре. Организатором является индийское минобороны.

Читайте также: Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57

Читайте ранее в этом сюжете: Летчик-испытатель Магомед Толбоев оценил исход дуэли между Су-57 и F-35